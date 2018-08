Salernitana, ultime ore di mercato: fatta per Anderson, duello in difesa

Ultime ore di mercato molto calde per la Salernitana, che oggi ha virtualmente chiuso per l’arrivo in granata dell’esterno Djavan Anderson. L’ex calciatore del Bari, accasatosi qualche settimana fa alla Lazioed andato in tournèe in Germania coi biancocelesti di Simone Inzaghi, dovrebbe passare con la formula del prestito alla Salernitana.

In difesa il ballottaggio è fra Marco Migliorini e Salvatore Monaco: l’ex Avellino, svincolato, è in vantaggio ma l’ex granata non molla. Restano aperte le strade che portano a Vacca e Ceravolo.

