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Salernitana deludente, solo un pareggio con il Savoia

Roberto Trucillo -
Terzo pareggio casalingo della Salernitana contro avversarie abbordabili. Dopo la Cavese e la Scafatese, anche il Savoia esce imbattuto dall'Arechi. Il cambio di allenatore, con l'esonero di Cosmi e...
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