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Termini e Condizioni
Salernitana
Salernitana deludente, solo un pareggio con il Savoia
Roberto Trucillo
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1 Novembre 2026
Terzo pareggio casalingo della Salernitana contro avversarie abbordabili. Dopo la Cavese e la Scafatese, anche il Savoia esce imbattuto dall'Arechi. Il cambio di allenatore, con l'esonero di Cosmi e...
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“Signori si parte” alla scoperta della Campania
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30 Ottobre 2026
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Salernitana non pervenuta a Picerno. Prestazione vergognosa dei granata
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26 Ottobre 2026
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Nocerina notte fonda con il Gladiator
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26 Ottobre 2026
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Nocerina: ecco il tuo avversario per la Coppa Italia
23 Agosto 2026
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La Scafatese espugna l’Arechi ed elimina i granata dalla Coppa Italia
16 Agosto 2026
Esordio vincente per la Strega: qualificazione in tasca.
10 Agosto 2026
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Serie C 2026/27: svelato il Girone C, il girone del Sud
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29 Luglio 2026
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17 Maggio 2023
Firmato il Masterplan per il rilancio dell’Agro
29 Aprile 2023
Jcoplastic compie 60 anni: “Celebriamo il Passato con lo sguardo al Futuro”
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30 Luglio 2024
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Anche la Cavese fa un figurone all’Arechi ed esce imbattuta dal campo
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7 Settembre 2026
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Salernitana a Foggia con poche idee, ma ben confuse
Roberto Trucillo
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30 Agosto 2026
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30 Luglio 2024
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